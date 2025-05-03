Ortaklık krizi şantaja dönüştü! Marmaris’te güzellik merkezi sahibinden akılalmaz tuzak

Görseldeki: Yasemin G.

Sevim D. paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı. Bir süre sonra Yasemin G. iddiaya göre Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı. Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı