Ortaklık krizi şantaja dönüştü! Marmaris’te güzellik merkezi sahibinden akılalmaz tuzak
Muğla'nın gözde turizm ilçesi Marmaris'te güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki Yasemin G., iş ortağı Sevim D.'nin ayrılmak istemesi üzerine skandal bir plan hazırladı. Ortaklıktan ayrılmak isteyen Sevim D.'ye gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddia edilen Yasemin G., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SABAH
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Marmaris ilçesinde güzellik merkezi sahibi olan Yasemin G. kendisiyle ortak olmak isteyen 43 yaşındaki Sevim D.'ye 21 Ekim 2024'te 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalattı.
Sevim D. paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı. Bir süre sonra Yasemin G. iddiaya göre Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı. Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı
İkili Yasemin G.'nin ofisinde sık sık buluştu. Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. Bir süre sonra Sevim D. ortaklıktan ayrılmak isteyince Yasemin G. şantaj oyununu devreye soktu.
GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE GÖNDERDİ
Sevim D. ortaklıktan ayrılmak istediğini söyleyip ve paranın geri verilmesini isteyince Yasemin G. "Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim" diyerek şantaj yaptı. Sonrasında da Yasemin G. bir yakınının telefonundan Sevim D.'nin eşi H.D.'ye müstehcen video ve fotoğrafları yolladı.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine Sevim D. arkadaşı ve ortağı Yasemin G.'den şikayetçi oldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Yasemin G.'nin işletmesinde 30 Nisan'da yapılan aramada gizli kamera bulunurken, cep telefonunda da bahse konu şantaj görüntülerine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasemin Ö. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.