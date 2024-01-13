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Haberler Galeri Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Han dünyanın en çok konuşulan hükümdarlarından birisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'n çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olan 2. Abdülhamit, Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rus İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 2. Abdülhamid'in son sözlerini duyan eşi ise irkildi! İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen 2.Abdülhamid Han'ın hayatı ve son sözleri...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:27

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Sultan 2. Abdulhamit, 21 Eylül 1842´de başlayan hayatı, 10 Şubat 1918´de sona erdi...Cihan Harbi´nde (1914–1918) cephelerden gelen acı haberler karşısında çok üzülen yaşlı hünkâr, her yanı tarih kokan ama merkezî ısıtma sistemine ve diğer saraylardaki gibi ihtişamlı şöminelere sahip olmayan Beylerbeyi Sarayı´nda, mangal ateşiyle ısıtılan bir odada ölümü karşılamak zorunda bırakılmıştı.

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Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

5 Şubat 1918´de şiddetli soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlanan 2. Abdülhamid, saray doktoru Hüseyin Âtıf Bey´in verdiği ilâçları kullanınca akşama doğru iyileşir gibi oldu; hattâ giyindi ve biraz dolaştı...

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Devlet erkânı ve İstanbul halkının iştirakiyle toprağa verilen padişahın son günleri ve cenaze merasimi, üzerinde durulması gereken hâdiselerdir. Tam 33 yıl (1876–1909) Devlet-i Âliye´yi idare ettikten sonra 31 Mart Vak´ası ile tahttan indirilen ve İttihatçılar tarafından Selanik´e sürülen 2. Abdülhamid, Balkan Harbi´nin patlak vermesi üzerine İstanbul´a geri getirildi. Hâkân-ı Sâbık, beş yıl boyunca Beylerbeyi Sarayı´nda sıkı gözetim altında yaşadı...

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Akşam yemeğinde âdeti olduğu üzere ailesiyle birlikte sofraya oturdu. İştahsızlıktan söz ederek bir köfte, bir iki kaşık kabak, bir adet de pirinç unu tatlısı yiyen 2. Abdülhamid, yemekten sonra göğsünde bir sancı hissetmeye başlayınca Müşfika Hanım derhal doktor getirtmek istedi; ama Âtıf Bey o sabah müsaade alarak evine gitmişti...

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Kardeşi Vahdettin Efendi´nin hususî doktoru Aleksiyadis Efendi Beylerbeyi´nde oturuyordu. Hemen Muhafız Kumandanı Rasim Bey ona haber gönderdi. Abdülhamid´i muayene eden doktorun teşhisi 'zatürree' başlangıcıydı. Hâkân-ı Sâbık´ın üşüme nöbetlerinin ardı arkası kesilmiyordu...

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