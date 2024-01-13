Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in vefatından önce son söyledikleri tüyler ürpertti

Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Han dünyanın en çok konuşulan hükümdarlarından birisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'n çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olan 2. Abdülhamit, Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rus İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 2. Abdülhamid'in son sözlerini duyan eşi ise irkildi! İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen 2.Abdülhamid Han'ın hayatı ve son sözleri...