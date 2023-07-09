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Haberler Galeri Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı

7 cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak ediliyor. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan tablo ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:26 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:27

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Osmanlı Devleti asırlarca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devletinin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. Gerçek görünümleri zihinlerimizdekinden biraz farklı. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

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Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Osman Gazi

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Kanuni Sultan Süleyman

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