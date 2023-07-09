Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

7 cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak ediliyor. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan tablo ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:26 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 10:27