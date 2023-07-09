Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı

Osmanlı Devleti asırlarca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devletinin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. Gerçek görünümleri zihinlerimizdekinden biraz farklı. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...