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Haberler Galeri Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı tarihinin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:47 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:49

Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı
Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı
Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı
Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Osman Gazi

Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı
Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed'in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı
Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed’in portresi herkesi şaşırttı! Bildiğinizden çok farklı

Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

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