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Haberler Galeri Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in portreleri herkesi şaşırttı

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in portreleri herkesi şaşırttı

Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 16:36

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’in portreleri herkesi şaşırttı

Osmanlı Devleti asırlarca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devletinin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. Gerçek görünümleri zihinlerimizdekinden biraz farklı. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

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Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’in portreleri herkesi şaşırttı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’in portreleri herkesi şaşırttı

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’in portreleri herkesi şaşırttı

Osman Gazi

Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’in portreleri herkesi şaşırttı

Kanuni Sultan Süleyman

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