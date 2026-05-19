HaberlerGaleri Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Yaklaşık 600 yıl boyunca üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları, yalnızca savaşları ve siyasi kararlarıyla değil, ölüm şekilleriyle de tarihin en çok merak edilen isimleri arasında yer aldı. Kimi hastalıklarla yaşamını yitirirken, kimi sefer sırasında hayatını kaybetti, kimi ise suikast ve taht mücadelelerinin gölgesinde son nefesini verdi. İşte Osmanlı tarihine yön veren padişahların bilinmeyen ölüm nedenleri…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Tahtta geçen yıllar ve saray entrikaları Osmanlı padişahlarının hayatını olduğu kadar ölümünü de şekillendirdi. Tarihe damga vuran bu liderlerin bazıları doğal nedenlerle vefat ederken, bazıları ölümle mücadelede tarihe geçecek hikâyeler bıraktı. İşte detaylar…
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Osman Gazi (1257-1324) Osman Gazi'nin vefat nedeni tarihi kaynakların yetersizliği sebebiyle net olarak bilinmese de "gut" veya "kalp yetmezliği" olarak kaynaklara geçer.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Orhan Gazi (1281-1362) Orhan Bey, 1362 yılı Mart ayında Bursa'da vebadan dolayı vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
I. Murad (1326-1389) I. Kosova Savaşı sonrası muharebe edilen yerde yaralıları gezdiği sırada gizlenen yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit düşer.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Yıldırım Bayezid (1354-1403) Esaret altında kafeste tutulan Bayezid üzüntüsünden vefat eder.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
I. Mehmet (1387-1421) Kardeş kavgaları, isyanlar ve savaşlar ile geçen ömründe gazalarda çok yara aldığı ve bu yaralar sebebiyle çokça hastalandığı için henüz 34 yaşında 1421 yılında Edirne'de vefat eder.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Murad (1404-1451) Oğlu Mehmet'i evlendiren II. Murad, düğünün ardından hastalanarak 3 Şubat 1451 yılında vefat eder. Öldüğünde kırk sekiz yaşındadır.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) Osmanlı tarihinin ülkemizdeki en büyük isimlerinden Halil İnalcık, onun nikris hastalığından dolayı vefat ettiğini söyler.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Bayezid (1448-1512) Bayezid, Çorlu yakınındaki Abalar köyüne vardığında kronikleşmiş gut hastalığı sebebiyle fenalaşarak 21 Mayıs 1512 tarihinde vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Yavuz Sultan Selim (1470-1520) Ur nedeniyle iki ay tedavi gördükten sonra 22 Eylül 1520 yılında vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) Genel görüş Sultan Süleyman'ın da dedeleri gibi nikris hastalığından vefat ettiği yönündedir.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Selim (1524-1574) Padişah, hamamda gezdiği sırada ayağın kayıp yere düşmesi neticesinde şiddetli bir hummaya tutulup mide rahatsızlığı geçirmesi sonucunda vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
III. Murat III. Murat'ın vefat sebebi tarihi kaynaklarda ani geçirdiği bir felç olarak geçti. Sultan Ayasofya Camii haziresine defnedildi.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
III. Mehmet (1566-1603) Osmanlı tarihçisi Mehmed b. Mehmed er-Rumi, mide rahatsızlığından vefat ettiğini belirtirken bazı kaynaklar kalp krizi sonucu dünyaya veda ettiği yazar.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
I. Ahmet (1590-1617) Bulaşıcı bir hastalık olan tifüse yakalanan Sultan Ahmet, 1617 yılında vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
I. Mustafa (1591-1639) Tahttan indirildikten on altı yıl sonra 1639 yılında sinir hastalığından ötürü Topkapı Sarayı'nda vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Osman (1604-1622) Osmanlı tarihinin en feci olayı sayılan padişah katli gerçekleşti ve Padişah Yedikule Zindanları'nda vahşice öldürüldü.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
IV. Murad (1612-1640) IV. Murad, şiddetli bir baş ağrısı ve titremeyle yatağa düştü. Dönemin hekimlerinin tespitine göre bu hastalık sıtma idi. IV. Murad mezkur hastalığa yakalandıktan kısa süre sonra vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
Sultan İbrahim (1615-1648) Sultanın idam edildiğine veya boğdurulduğuna dair rivayetler vardır. Ancak bazı kaynaklar ise Padişahın bu odada hastalanarak vefat ettiğini belirtir.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
IV. Mehmet (1642-1693) Zatürreye kapıldıktan sonra vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Süleyman (1642-1691) Üç yıl süren saltanatı 1691 yılında mezkur hastalıktan ötürür vefat etmesiyle son bulur.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Ahmed (1643-1695) Yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayan Ahmet, 1695 yılında Edirne'de vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
II. Mustafa (1664-1703) Osmanlı'da ordularının başında son sefere çıkan padişah olan II. Mustafa, Edirne Vakası sonucu tahttan indirildi. Bunun üzüntüsü ile istiska ve mesane hastalıkları nedeniyle 1703 yılında Edirne'de vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
III. Ahmet (1673-1736) Ölüm nedeni bilinmeyen Sultan, 1736 yılında altmış üç yaşında iken vefat etti.
Osmanlı Padişahları ölüm nedenleri neler? Hangi padişah neden öldü?
I. Mahmut (1696-1754) I. Mahmud, hastalığının verdiği zayıflık ve takatsizliğe rağmen Cuma Selamlığı'nda Ayasofya Camii'ne gitti. 1754 yılında Cuma namazından dönerken Topkapı Sarayı'nın Demirkapı girişinde vefat etti.