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Haberler Galeri Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Dünyaya hükmeden cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının ölüm sebepleri duyanları bir hayli şaşırttı. İşte padişahların merak edilenl ölüm nedenleri...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:40
Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri...

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Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Osman Gazi

Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281

Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326′da kalp yetmezliğinden öldü.

Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Orhan Gazi

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