Osmanlı’dan eşsiz örnekler barındıran Denizli’nin camileri yıllara meydan okuyor

Otaklı, Osmanlı döneminden itibaren kalem işi, boyalı ve nakışlı olarak adlandırılan camilerin yapıldığını belirterek, bu camilerin genelde şehir merkezlerinden ziyade küçük yerleşim bölgelerinde yer aldığını ifade etti.



"HER SÜSLEMENİN AYRI AYRI ANLAMI VAR"

Nakkaşların camileri süslerken o dönemin kültürünü, sanatını ve yaşam şeklini yansıtmaya çalıştığını ifade eden Otaklı, şunları kaydetti:



"Cami duvarlarındaki resimler adalet, ölçü, tartı, cihat ve savaşla ilgili. Kabe ve cami görselleri de yapılmış. Hatta bir camimizde İstanbul'daki bir tarihi caminin tasviri bire bir yapılmış. Demek ki 1600'lü yılların sonlarında o nakkaş o camiyi görmüş ve buralardaki camilere gelerek resim olarak resmetmiş. Cennet cehennem meyvelerini görüyoruz. Vazo içerisinde çiçekleri görebiliyoruz.