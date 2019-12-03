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Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Anadolu'nun ilk demir yolu hattı olan ve Aydın yöresinde üretilen sanayi ile ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için 1866'da faaliyete başlayan İzmir-Aydın demir yolu hattı günümüzde yolcu taşımacılığında önemli bir görev üstleniyor. İzmir Basmane'den başlayan tarihi demir yolu hattı, yolculara uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunuyor.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:15 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:15
Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Aydın bölgesinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılarak yurt dışına çıkması amacıyla 1866'da hizmete açılan 130 kilometre uzunluğundaki tarihi demir yolu hattında 153 yıldır tren sesi duyuluyor.

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Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) edindiği bilgiye göre, Osmanlı, Avrupa'da buhar gücünün demir yollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da demir raylarla tanıştı.

Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Türk demir yolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 163 yıl önce ilk demir yolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattının temelinin atılmasıyla başladı.

Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Yapımı 7 Haziran 1866 tarihinde tamamlanarak hizmete giren İzmir-Aydın hattı 1935 yılında millileştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na devredildi.

Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi! İzmir-Aydın demir yolu hattı günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Aydın yöresinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için yaptırılan ve o dönem 130 kilometre uzunluğundaki hat günümüzde ise yolcu taşımacılığında önemli bir rol üstleniyor.

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