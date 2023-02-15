ÖSYM’den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara yol açan depremler nedeniyle ÖSYM bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki hangi sınav ne zaman yapılacak? Sınav başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...