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ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
ÖSYM son dakika duyurusu olarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki MSÜ sınavıi e-YDS İngilizce sınavı, YKS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:14Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:17
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ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara yol açan depremler nedeniyle ÖSYM bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki hangi sınav ne zaman yapılacak? Sınav başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI'NA GEÇ BAŞVURULAR 1-6 MART'TA YAPILABİLECEK Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2023-MSÜ) geç başvuru tarihi 1-6 Mart olarak değiştirildi, adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.
ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
e-YDS 2023/2 SINAVI ERTELENDİ
18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ise 4 Mart'a ertelendi.
Yabancı dil sınavına Adana e-Sınav Merkezi'nde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini "Ankara e-Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecek.
ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
Adana e-Sınav Merkezi'nde İngilizce sınavına girecek adaylardan 4 Mart'ta uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranından, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek, sınava, talep ettikleri sınav merkezinde ücret alınmaksızın katılabilecek.