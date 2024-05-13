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Haberler Galeri Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

Araçlardaki ikaz lambaları sürücüleri yolculuk esnasında uyarıyor. Uyarı ışıkları ve gösterge ışıkları lambaların ne anlama birçok kişi tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 16:00

Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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