HaberlerGaleriOtomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor
Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor
Araçlardaki ikaz lambaları sürücüleri yolculuk esnasında uyarıyor. Uyarı ışıkları ve gösterge ışıkları lambaların ne anlama birçok kişi tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 15:55Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 16:00
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.