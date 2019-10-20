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Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor
Günlük hayatta pek çok kişi kimi zaman işe gitmek için kimi zaman da bir gezi için otomobil kullanıyor. Fakat kullandığımız otomobilde öyle bir detay var ki her gün karşılaşsak da birçoğumuz neye yaradığını bilmiyor. Otomobillerinizdeki dikiz aynasında bulunan o küçük düğme dikkatinizi çekti değil mi? Peki her otomobilde bulunan o küçük ayrıntının aslında ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:29
Otomobillerinizde bulunan dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Önemsiz gibi sanıp dikkat etmesek de bu küçük düğmenin aslında oldukça önemli bir işlevi var... İşte günlük hayatta dikkat etmediğimiz ama aslında önemli olan detayların anlamları...
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