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Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Günlük hayatta pek çok kişi kimi zaman işe gitmek için kimi zaman da bir gezi için otomobil kullanıyor. Fakat kullandığımız otomobilde öyle bir detay var ki her gün karşılaşsak da birçoğumuz neye yaradığını bilmiyor. Otomobillerinizdeki dikiz aynasında bulunan o küçük düğme dikkatinizi çekti değil mi? Peki her otomobilde bulunan o küçük ayrıntının aslında ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:29
Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Otomobillerinizde bulunan dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Önemsiz gibi sanıp dikkat etmesek de bu küçük düğmenin aslında oldukça önemli bir işlevi var... İşte günlük hayatta dikkat etmediğimiz ama aslında önemli olan detayların anlamları...

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Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

Otomobilinizin dikiz aynasındaki küçük düğme bakın ne işe yarıyor

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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