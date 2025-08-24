Oynadığı oyun hayatını kabusa çevirdi: Evi polisler bastı gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Azra B., oynadığı çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı bir kişiyle iletişim kurmasının ardından hem kendisinin hem de ailesinin hayatı kabusa döndü. Güvenini kazanan bu kişi, Azra'nın ve ailesinin kimlik bilgilerini ele geçirip sosyal medyada ifşa etti. Bununla da yetinmeyen şahıs, Azra'nın kimliğini kullanarak "Babam yasadışı bahis oynatıyor" gibi asılsız ihbarlarda bulundu. Aile, evlerine yapılan polis baskınlarıyla neye uğradığını şaşırdı.

