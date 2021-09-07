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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Adını Feriha Koydum dizisinde oldukça adından söz ettiren ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Sakarya Fırat, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar yer alıyordu. Son dakika gelen İncilay Şahin'in vefatı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu İncilay Şahin 60 yaşındaydı.

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





