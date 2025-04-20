Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

30 BIÇAK DARBESİ

Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere 30'un üzerinde kesik olduğu anlaşıldı. Evin içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu görüldü.