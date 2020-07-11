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Haberler Galeri Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları sürerken, olaya dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Deniz Bulutsuz'un ortaya çıkan yeni fotoğrafları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:28
Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz aşkı yaklaşık 6 ay sonra olaylı bir şekilde son buldu. Agresif tavırları ile tanınan oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmesinin yankıları gündemde yerini almaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre, Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Savcılık dosyasındaki fotoğraflarda olaya ilişkin şiddet gözler önüne serildi. Güven'in uyguladığı şiddete ilişkin fotoğraflarda Bulutsuz'un gözünde morluk, kanlanma ve şişlik, kolunda morarma ve çenesinde derin yara olduğu görüldü.

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Fotoğraflarda Ozan Güven'in de kafasında, burnunda, yanağında ve kolunda çok sayıda sıyrık ve burnunda şişlik olduğu gözlemlendi.

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü eve bıraktı.

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. "

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