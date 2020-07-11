Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları...

Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü eve bıraktı.

