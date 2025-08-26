Gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı: "Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır."10 YIL

HAPİS



Yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından toplamda 10 yıl hapis cezası alan sanık için herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.