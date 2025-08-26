Özel banka yöneticisi 9 yaşındaki kızı taciz etti! İstismara uğrayan küçük çocuktan kan donduran ifadeler!
Özel bir bankanın üst düzey yöneticisi konumunda olan Bülent S. akrabasının çocuğu olan 9 yaşındaki kıza uyguladığı zincirleme cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gördüğü davanın gerekçeli kararı açıklandı.
Özel banka yöneticisi 9 yaşındaki kızı taciz etti! İstismara uğrayan küçük çocuktan kan donduran ifadeler!
Türkiye'nin özel bankalarından birinin üst düzey yöneticisi Bülent S., akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, "Çocuğun anlatımı tutarlı, olaylar sistematik ve bilinçli şekilde işlenmiş" dedi. Karar, hem adliye koridorlarında hem toplumda şok etkisi yarattı.
Mağdur D.A., ifadesinde sanığın kendisini birçok kez yalnız yakaladığını, kapalı kapılar ardında fiziksel temaslarda bulunduğunu ve tehditkâr sözlerle korkuttuğunu anlattı.
En çarpıcı bölüm, banyoda yaşananlardı. Küçük kız, "Işığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım." dedi.
"BİR KEZ DEĞİL, DEFALARCA..."
Sanığın aynı davranışları tekrarladığı, istismarın süreklilik taşıdığı ve çocuğun fiziksel sınırlarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçeli kararda net bir şekilde ifade edildi.
Mahkeme, olayların sadece bir kereye mahsus olmadığını, çocuğun beyanlarından ve tanıklıklardan yola çıkarak "zincirleme suç" değerlendirmesi yaptı.
ANNESİNE FISILTIYLA ANLATTI, DOSYA BÖYLE AÇILDI
D.A.'nın yaşadığı olaylar annesi T.E. tarafından ancak terapi süreciyle öğrenildi. Küçük kız, "Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme." diyerek annesine yaklaşınca zincirleme istismarın perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıktı.
Mahkeme kararında, D.A.'nın ifadelerinin yaşına uygun biçimde, mantıklı bir akış içinde ve çelişkisiz olduğuna dikkat çekildi.
Gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı: "Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır."10 YIL
HAPİS
Yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından toplamda 10 yıl hapis cezası alan sanık için herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
YÖNETİCİ KOLTUĞUNDAN SANIK SANDALYESİNE
Bülent S.'nin, yargılama süresince bankadaki görevini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dava boyunca kamuoyu tepkisi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu nasıl suskunluk?" diyerek hem bankayı hem sektör yetkililerini hedef aldı.