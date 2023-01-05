Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Düştüğüm çok an oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim
Genç oyunculara ekranlarda yeni yeni şans verilmeye başlandı. Senin bu duruma karşı tepkin neydi? Yıldığın anlar oldu mu?
Algılayamıyordum, sorguluyordum. Kızmamayı tercih ediyordum, kendi enerjimi düşürmemek için. Yıldığım bir an olmadı. Çok düştüğüm an oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim. İdealinin neyle ilgili olduğuna da bağlı bence bu. Senin yolculuğun kafanda netse bir noktada bir yere ulaşamasan bile senin yolculuğun devam ediyor. Yenilgiler, ulaşamama durumu seni büyüten bir şey. En dibe düşülen anlarda vazgeçilmezse eminim ki çok farklı noktalarda çok farklı şeyler yapılacaktır.
Almanya'da doğdun. Hukuk eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'de Sinema Televizyon ve Psikoloji okumaya geldin. Bu geçiş evresini de anlatmışsın aslında bir röportajında. Hayatının her evresinde tümüyle oyunculuğa ait olduğunu, içindeki yoğunluğu daha fazla görmezden gelemeyip ait olduğun yere doğru yolculuğa çıktığını söylemişsin. Nasıl başladı bu tutku sende?
Çocukluğa inersem klişe şeyler çıkacaktır :) Ben çocukluğumda da gündelik hayatın ritminden sıkılan bir insandım. Hala da sıkılırım. Gördüklerim bana bir noktada yeterli gelmez. Görmediklerimle ilgilenirim. Ötesine ilgi duyan bir insanım. Ben çocukluğumda da hep hikâye arayan biriydim. Ardından o hikâyeyi deneyimleyip aktarmak isterdim. Böyle bir derdim vardı. Aşkım da böyle başladı. Benim film müziklerine inanılmaz bir ilgim vardı. Apayrı hikâyeler bulurdum. Karakterler aykırılıklarını saklayarak nasıl gösteriyorlar? Buna kafa yorardım. Oyunculukta göstermenin değil, saklamanın ve bastırmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tüm bunları irdelerken yolculuğuma başlamış oldum.