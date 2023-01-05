Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

BİZ EKİPÇE AİLE OLMAYI BAŞARDIK

Ekip de birbirine bağlı bir ekip. Bu frekansı nasıl tutturdunuz? Sanki birkaç sene öncesine kadar böyle samimi ilişkiler kurulmuyordu. Yoksa sosyal medyanın etkisi diyebilir miyiz? Sizi kamera arkasında da sıkça görüyoruz hesaplarınız sayesinde.

Biz hepimiz egolarımızı, kişisel kaygılarımızı bir kenara koyup sete geliyoruz. Birbirimizle çok güzel ve anlamlı şeyler paylaşıyoruz. Sahnelerimizi öncesinde detaylıca konuşuyoruz. Karakterlerimiz hakkında fikir alışverişleri yapıyoruz. Biz ekipçe aile olmayı başardık. Aile olmayı başardığımız için insanlara o samimiyet geçiyor. Bir araya gelince konuşmadan da anlaşabiliyoruz.

Ertan Saban, Özge Özberk… Çok değerli isimler. Öte yandan ekibin çoğu genç oyunculardan oluşuyor. Kuşak çatışması ya da ekol farklılığı yaşanıyor mu?

Yaşanmıyor. Aksine büyüklerimizden çok farklı şeyler öğreniyoruz. Birlikte paylaşımlarda bulununca motivasyonumuz artıyor, daha sıkı bir bağ kuruyoruz aramızda. Herkes birbirine aynı göz hizasında bakmaya çalışıyor. Altan hoca bunu mükemmel bir şekilde başaran bir insan. Tüm ekip bir araya gelince inanılmaz bir akış içinde oluyor. Bu sıcaklık da ilk günden başladı.