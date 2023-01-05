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Haberler Galeri Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Mert Yılmaz karakterine hayat veren Özgü Delikanlı, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Delikanlı, dizide sıkı bağ kurduğu oyuncu arkadaşlarından Rise of Empires: Ottoman deneyimine, Amerikalı oyuncu koçu Jack Waltzer'ın sınıfında ilk Türk olma gururundan özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:44 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:59
Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Delikanlı, bambaşka bir görüntüyle seyircinin karşısına çıktığı 'Rise of Empires: Ottoman' serüveninden bahsetti: Aksanıyla, diliyle, görseliyle, yaşam biçimiyle bambaşka bir karakter. 1460 yılında yaşayan Kazıklı Voyvoda'nın bir casusu. Bu karakter için çok ciddi bir çalışma yaptım ve sınırlarımı zorladım. Biraz da zorlandım. Ama kendimi gerçekten unuttuğum, hikâyenin ve yolculuğun içine kaybolduğum bir serüvendi. Kulağıma bir ses fısıldadı. Ve karakterin kendine ait sesini de oluşturdum.

Özgü Delikanlı, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Mert karakterinin yerinin ayrı olduğunu belirterek "Mert Yılmaz, klasik bir esas çocuk değil. Bu beni çok çekti. Keşfedebileceğim ve deneyimleyebileceğim çok daha büyük bir alan vardı. Çok kıymetli bir yerde. Koşullarıyla birlikte karakterin benden çok uzak oluşu beni cezbetti açıkçası" dedi.

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Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim İrem. İyi gidiyor. Yoğunuz. Bazen çok yorucu ama çok güzel. Karmaşık da bir dönemdeyim.

Mert'i konuşarak başlayalım mı? Hikâye, ekip, karakterin senden uzak olması seni projeye çeken unsurlardan bazıları olmuş. Seyirci de diziyi sahiplendi. Çok sevdi. Hem böyle bir dönüş bekleyip beklemediğini soracağım. Hem projenin ve karakterin sendeki tezahürünü.

Mert Yılmaz'ın yeri bende çok ayrı. Çok kıymetli bir yerde. Koşullarıyla birlikte karakterin benden çok uzak oluşu beni cezbetti açıkçası. Çok heyecan duydum okuyunca. Seyircinin ilgisine gelecek olursak böyle bir beklentiyle yaklaşmadım projeye. Tamamen karaktere odaklandım. Olabildiğince samimi bir Yedikule genci yaratmaya çalıştım :)

Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

MERT YILMAZ, KLASİK BİR ESAS ÇOCUK DEĞİL

Seyirci projeye büyük ilgi gösterince şaşırmadın mı? Nasıl karşıladın?

Normal karşıladım. Göz önünde bir iş yapıyorsun. İşin kimyası güzelse, hikâye samimiyse zaten olumlu bir sonucu olacaktır. O yüzden sürpriz olmadı. İnsanlarla karşılaştığımızda seyircimiz işin samimiyetinden bahsediyor. Özümüze dair şeyler anlatıyoruz. Hikâyenin yeri ayrı, karakterin yeri apayrı. Mert Yılmaz, klasik bir esas çocuk değil. Bu beni çok çekti. Keşfedebileceğim ve deneyimleyebileceğim çok daha büyük bir alan vardı.

Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

BİZ EKİPÇE AİLE OLMAYI BAŞARDIK

Ekip de birbirine bağlı bir ekip. Bu frekansı nasıl tutturdunuz? Sanki birkaç sene öncesine kadar böyle samimi ilişkiler kurulmuyordu. Yoksa sosyal medyanın etkisi diyebilir miyiz? Sizi kamera arkasında da sıkça görüyoruz hesaplarınız sayesinde.

Biz hepimiz egolarımızı, kişisel kaygılarımızı bir kenara koyup sete geliyoruz. Birbirimizle çok güzel ve anlamlı şeyler paylaşıyoruz. Sahnelerimizi öncesinde detaylıca konuşuyoruz. Karakterlerimiz hakkında fikir alışverişleri yapıyoruz. Biz ekipçe aile olmayı başardık. Aile olmayı başardığımız için insanlara o samimiyet geçiyor. Bir araya gelince konuşmadan da anlaşabiliyoruz.

Ertan Saban, Özge Özberk… Çok değerli isimler. Öte yandan ekibin çoğu genç oyunculardan oluşuyor. Kuşak çatışması ya da ekol farklılığı yaşanıyor mu?

Yaşanmıyor. Aksine büyüklerimizden çok farklı şeyler öğreniyoruz. Birlikte paylaşımlarda bulununca motivasyonumuz artıyor, daha sıkı bir bağ kuruyoruz aramızda. Herkes birbirine aynı göz hizasında bakmaya çalışıyor. Altan hoca bunu mükemmel bir şekilde başaran bir insan. Tüm ekip bir araya gelince inanılmaz bir akış içinde oluyor. Bu sıcaklık da ilk günden başladı.

Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Düştüğüm çok an oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim

Genç oyunculara ekranlarda yeni yeni şans verilmeye başlandı. Senin bu duruma karşı tepkin neydi? Yıldığın anlar oldu mu?

Algılayamıyordum, sorguluyordum. Kızmamayı tercih ediyordum, kendi enerjimi düşürmemek için. Yıldığım bir an olmadı. Çok düştüğüm an oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim. İdealinin neyle ilgili olduğuna da bağlı bence bu. Senin yolculuğun kafanda netse bir noktada bir yere ulaşamasan bile senin yolculuğun devam ediyor. Yenilgiler, ulaşamama durumu seni büyüten bir şey. En dibe düşülen anlarda vazgeçilmezse eminim ki çok farklı noktalarda çok farklı şeyler yapılacaktır.

Almanya'da doğdun. Hukuk eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'de Sinema Televizyon ve Psikoloji okumaya geldin. Bu geçiş evresini de anlatmışsın aslında bir röportajında. Hayatının her evresinde tümüyle oyunculuğa ait olduğunu, içindeki yoğunluğu daha fazla görmezden gelemeyip ait olduğun yere doğru yolculuğa çıktığını söylemişsin. Nasıl başladı bu tutku sende?

Çocukluğa inersem klişe şeyler çıkacaktır :) Ben çocukluğumda da gündelik hayatın ritminden sıkılan bir insandım. Hala da sıkılırım. Gördüklerim bana bir noktada yeterli gelmez. Görmediklerimle ilgilenirim. Ötesine ilgi duyan bir insanım. Ben çocukluğumda da hep hikâye arayan biriydim. Ardından o hikâyeyi deneyimleyip aktarmak isterdim. Böyle bir derdim vardı. Aşkım da böyle başladı. Benim film müziklerine inanılmaz bir ilgim vardı. Apayrı hikâyeler bulurdum. Karakterler aykırılıklarını saklayarak nasıl gösteriyorlar? Buna kafa yorardım. Oyunculukta göstermenin değil, saklamanın ve bastırmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tüm bunları irdelerken yolculuğuma başlamış oldum.

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