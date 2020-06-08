Pamukkale'de hedef 1 milyon ziyaretçi

"YABANCI TURİSTLERİN YARIYA YAKINI UZAK DOĞU'DAN GELENLER OLACAK"
Turizmcinin uçak seferlerinin açılması haberini beklediğini, temmuz ve ağustos rezervasyonlarında sıkıntı gözükmediğini bildiren Şen, şu bilgileri verdi:
"Geçen yılın rakamlarını yakalayamayacağız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon turisti 'beyaz cennet'te misafir etmeyi düşünüyoruz. Yabancı turistlerin yarıya yakını Uzak Doğu'dan gelenler olacak. Oraya uçak seferleri açılır açılmaz bu misafirlerimiz hemen geleceklerdir. Acentelerle sürekli görüşme halindeyiz.