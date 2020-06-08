Pamukkale'de hedef 1 milyon ziyaretçi

Dört mevsim turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayarak rekor kırmasının ardından bu yıl salgın nedeniyle 1 milyon ziyaretçiyi konuk etmeyi bekliyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, ören yeri ve konaklama tesislerinin sıkı tedbirlerle hizmet vermeye başladığını, misafirleri evlerinden daha hijyenik bir ortamda ağırlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.