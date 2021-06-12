Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor

"KURSLARDA ORTAYA ÇIKAN ESERLER VATANDAŞLARIMIZIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR"
Pamukkale Belediyesinin bu uygulaması hem öğretmen, hem öğrenci hem de vatandaşlar tarafından beğenildi. El sanatları kurslarının eğitmenlerinden Senem Korkmaz; "Belediyemizin katkılarıyla Fatih kapalı pazar yeri ve Atatürk Caddesi'nde verdiğimiz kurslarda ortaya çıkan eserler bu şekilde vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Ev hanımları kurslarda ortaya çıkardığı eserleri Seyir Tepesi'ndeki stantta satarak kendilerine gelir elde ediyorlar. Bize bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" dedi.