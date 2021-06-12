Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor

Kursiyerler Fatma Meydan ve Ümmünur Yertsev de Pamukkale Belediyesine hem kurs hem de eserlerin satılması konusunda kendilerine verdiği destekler için teşekkür ederek; "Boş zamanlarımızı bu kurslara katılarak değerlendiriyoruz. Ortaya güzel eserler çıktı. Bu sergi sayesinde hem eserlerimizi insanlara sunma hem de bunları satarak kendimize gelir elde etme imkanı buluyoruz. Tüm bu imkanları bize sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dediler.