Pandemi sürecinde daha çok balık yemek için 6 neden

Balıkların sindirimi oldukça kolaydır. Balık, demir ve çinko olmak üzere iki değerli mineralden oldukça zengindir. Büyüme ve gelişme çağında çocuklar için hem de hamileler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Balık hepimiz için yararlı olan A, B ve D vitaminlerini bol miktarda içermektedir. İçerdiği A vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimizi artırmaktadır. Aynı zaman da tirot içinde iyot bakımından zengindir. Son yıllarda D vitamini eksikliği ile birçok hastalık ilişkilendirilmesinin yanı sıra obezitenin de nedenleri arasındadır. Balık ve deniz ürünleri D vitaminin en güzel kaynağıdır. Kemik sağlığı ve gelişimi için D vitamini açısında zengindir.

İHA