Pandemi sürecinde daha çok balık yemek için 6 neden

Somon, ton, sardalye, alabalık, hamsi, uskumru ve istavrit gibi yağlı balıklar, omega-3 açısından oldukça zengindir. Omega-3 bizi kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Balık, kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kılçıklarıyla birlikte tükettiğimiz ton, hamsi, sardalye gibi küçük balıklar kalsiyum ve fosfor için harika kaynaklardır. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi yaşayanlar ve menopoz dönemindeki kadınlar bolca tüketmelidir. Yağ oranı az, kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğinde sağlık için önemli olan omega-3 yağ asitlerinin bulunmasının yanı sıra, kırmızı ete göre daha az yağlıdır.