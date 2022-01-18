Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...
Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde ufak bir villa inşa etti. Evin balkonunu havuza dönüştüren kanalın videosu 17 milyonu aşkın izlenme aldı
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:13
YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...
Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.