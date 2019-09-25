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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Özlem Conker ile Bülent İnal adlarından söz ettirmeyi başardı. Özlem Conker Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde gösterdiği başarılı performans ile herkesi mest ederken, ikili hakkında hayranları internette merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. İkili ile ilgili en çok merak edilen soruların başında memleketleri geldi..İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal'ın memleketleri...

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:01
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdulhamid'de boy gösteren Özlem Conker ile Bülent İnal hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Burak Özçivit - Gaziantep

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Tamer Karadağlı - Kars

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Müge Anlı - İstanbul

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Pınar Altuğ - İstanbul

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