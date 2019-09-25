Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Özlem Conker ile Bülent İnal adlarından söz ettirmeyi başardı. Özlem Conker Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde gösterdiği başarılı performans ile herkesi mest ederken, ikili hakkında hayranları internette merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. İkili ile ilgili en çok merak edilen soruların başında memleketleri geldi..İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal'ın memleketleri...