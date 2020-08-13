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Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, nefes kesen görüntülere sahne oldu. "Perseid meteor yağmuru", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden böyle gözlemlendi.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:05Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:08
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Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru,