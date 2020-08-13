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Haberler Galeri Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, nefes kesen görüntülere sahne oldu. "Perseid meteor yağmuru", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden böyle gözlemlendi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:08
Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru,

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Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

12 Ağustos gecesi Türkiye`den ve Dünya`nın birçok ülkesinden gözlendi.

Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmekte.

Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olmakta. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Perseid meteor yağmuru, Dünya`nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.

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