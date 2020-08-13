Perseid meteor yağmurundan muhteşem görüntüler! Kütahya'dan böyle gözlemlendi

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, nefes kesen görüntülere sahne oldu. "Perseid meteor yağmuru", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden böyle gözlemlendi.