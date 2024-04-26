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Haberler Galeri Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

Pratik çözümlerle günlük hayatı kolaylaştırmayı seven sosyal medya fenomeni yaptığı dönüşümle herkesi şoke etti. İşte o fenomenin pet şişelerle ortaya çıkardığı eser...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 15:18

Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

Pet şişelerden en fazla ne yapılır? sorusunun yanıtı bir sosyal medya fenomeni ortaya öyle güzel bir tekne çıkardı ki görenler çok şaşırtı. YouTube'a içeril üreten adam, pet şişelerden yaptığı tekne büyük ilgi topladı.

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Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

Şişeleri bantlayarak birleştiren ekip üyesi, tek kişilik teknenin arka kısmına da motor taktı.

Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı

İşte o anlar...

Pet şişeleri çöpe atmadı hayatını kolaylaştırdı! Kullanılmayan şişelerden bakın ne yaptı
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