  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Pet şişeyle ne fazla ne yapabiliriz? Şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı bakın ortaya ne çıkardı işte ünlü tasarımcının adım adım yaptıkları...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:37
Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

İngiliz mühendisin aklına gelen ilginç fikir internette büyük ses getirdi. Önce pet şişeyi aldı, kesti. Daha sonra bakın telefonuna ne yaptı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!

Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!

Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

İşte böyle kesilecek!

Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz.

  • SON DAKİKA