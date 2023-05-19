Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...
Pet şişeyle ne fazla ne yapabiliriz? Şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı bakın ortaya ne çıkardı işte ünlü tasarımcının adım adım yaptıkları...
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:36
Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:37
İngiliz mühendisin aklına gelen ilginç fikir internette büyük ses getirdi. Önce pet şişeyi aldı, kesti. Daha sonra bakın telefonuna ne yaptı...
Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!
Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!
Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz.