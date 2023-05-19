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Pet şişeyi kesip, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Pet şişeyle ne fazla ne yapabiliriz? Şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı bakın ortaya ne çıkardı işte ünlü tasarımcının adım adım yaptıkları...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





