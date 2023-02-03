Peygamber Efendimiz "Ölümden başka her şeye deva oluyor" buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) şifa kaynağı çörek otu için "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." buyurdu. Bunun yanı sıra binbir derde deva olan çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra'nın bile kullandığı ortaya çıkmıştı. İbn-i Sina'nın "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini ifadeleri yer almaktadır. Peki Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu su ile içilir mi? Çörek otu hangi hastalıklara iyi gelir? Çörek otunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...