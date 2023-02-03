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Peygamber Efendimiz "Ölümden başka her şeye deva oluyor" buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) şifa kaynağı çörek otu için "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." buyurdu. Bunun yanı sıra binbir derde deva olan çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra'nın bile kullandığı ortaya çıkmıştı. İbn-i Sina'nın "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini ifadeleri yer almaktadır. Peki Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu su ile içilir mi? Çörek otu hangi hastalıklara iyi gelir? Çörek otunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 11:42 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 12:15
Peygamber Efendimiz Ölümden başka her şeye deva oluyor buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Peygamber Efendimizin, 'Ölüm dışında her derde devadır.' dediği çörek otunu, uzmanlar günde 1 tatlı kaşığı tüketmeyi ya da yağını salatalara eklemeyi öneriyor. Peki çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu su ile içilir mi? İşte çörek otu tüketimi hakkında merak edilenler…

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Peygamber Efendimiz Ölümden başka her şeye deva oluyor buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Asya bölgesine ait bir bitki olsa da Türk mutfağının da demirbaş baharatlarından biri olan çörek otu, poğaça ve böreklerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkar. Yemeklerdeki kullanımının yanı sıra çörek otu doğal tedavi yöntemi olarak da kullanılır.

Peygamber Efendimiz Ölümden başka her şeye deva oluyor buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Saç bakımında cilt yaralarına kadar pek çok içerikte çörek otu tercih edilir. Her derde deva olarak tanımlanan çörek otu hakkında merak edilen, kullanımı ve bilinmeyen faydaları hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Ölümden başka her şeye deva oluyor buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Çörek otu farklı alanlarda tüketilir. Kurabiye, kek, börek ya da poğaça gibi günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan hamur işlerinde de sıklıkla kullanılır.

Peygamber Efendimiz Ölümden başka her şeye deva oluyor buyurmuştu! Kleopatra bile kullandı... Çörek otunun faydaları neler?

Bunun yanı sıra tohum hali de kişilerin kullanımı için önerilir. Burada çörek otunun sağlığa fayda sağlaması için akşam yemeklerinizden ya da sabahları kahvaltılarınızdan önce bir tatlı kaşığı miktarındaki çörek otunu yutmadan çiğneyebilirsiniz.

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