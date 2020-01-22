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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı dizinin bitmesine rağmen hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri çekmeyi başarmışlardı. Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ ikilisi hakkında merak edilen sorulara yanıt aranırken, Karadağlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Karadağlı, gençlik ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. İşte başta Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:32
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifti canlandıran Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ sosyal medyada da ilgi odağı. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. İşte başta Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimleri...

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Hülya Avşar

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Aydan Burhan

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Ömer Dönmez

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Ergun Köknar

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