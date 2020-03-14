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Haberler > Galeri > Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile evlilikleri magazin dünyasının çok konuştuğu konularında başında geliyor. Eski manken Pınar Altuğ hakkında ortaya çıkan detaylar, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı ile yine sosyal medyanın diline düştü. İşte birbirinden ünlü oyuncuların sizleri çok şaşırtacak gerçek yaşları.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:40
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan ile aralarında yaş farkı duyanları çok şaşırttı. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

ASLI ENVER

10 MAYIS 1984

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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