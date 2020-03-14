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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında şoke eden detay. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile evlilikleri magazin dünyasının çok konuştuğu konularında başında geliyor. Eski manken Pınar Altuğ hakkında ortaya çıkan detaylar, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı ile yine sosyal medyanın diline düştü. İşte birbirinden ünlü oyuncuların sizleri çok şaşırtacak gerçek yaşları.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





