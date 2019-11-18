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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyada olay oldu. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





