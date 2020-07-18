Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.