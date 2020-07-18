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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Şu sıralar tatilde olan Altuğ, ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37
Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Son zamanlarda sosyal medyada aktifliğiyle, takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan yayımladığı videolarına ara verdi ve birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı.

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Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı.

Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden yorum geldi!

Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.

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