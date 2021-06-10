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Haberler Galeri Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Aşkın Kıyamet isimli filmde rol alan ve aralarında aşk söylentileri çıkan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşkı resmen belgelenmiş oldu. İki ünlü oyuncu, önceki gün Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede birbirlerini öpücüğe boğdu.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:11
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Bir set aşkı daha gerçek oldu... 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadığı söylentileri, birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı.

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Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Söylentilere göre 27 yaşındaki Deniz ile 37 yaşındaki Kirazcı, çekimleri tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Takvim'in haberine göre,ikilinin Kaş'ta romantik anlar yaşadığı söylentileri sosyal medyada da yayılırken aşk resmen kanıtlandı.

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

KAŞ'TAN MARMARİS'E
Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı.

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Birbirlerini öpücüğe boğan ikilinin romantik halleri, "Aşkın kıyameti koptu" esprileri yaptırdı.

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