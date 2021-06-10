Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi

Aşkın Kıyamet isimli filmde rol alan ve aralarında aşk söylentileri çıkan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşkı resmen belgelenmiş oldu. İki ünlü oyuncu, önceki gün Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede birbirlerini öpücüğe boğdu.
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:08Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:11
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Bir set aşkı daha gerçek oldu... 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadığı söylentileri, birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı.
Söylentilere göre 27 yaşındaki Deniz ile 37 yaşındaki Kirazcı, çekimleri tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.
Takvim'in haberine göre,ikilinin Kaş'ta romantik anlar yaşadığı söylentileri sosyal medyada da yayılırken aşk resmen kanıtlandı.
KAŞ'TAN MARMARİS'E Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı.