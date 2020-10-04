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Haberler Galeri Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2020 Pazar 15:42
Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu.

Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Elmacıoğlu, ıspanağın piştiği gün yenmediği takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirtiyor.

Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Elmacıoğlu, "Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar" diyor.

Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

"+4 DERECENİN ÜSTÜNDE SAKLANDIĞINDA PİŞMİŞ YEMEKTE MİKROORGANİZMA GELİŞİR"

Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın" diyor.

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