Pişmiş ıspanağı ertesi gün yerseniz... Çok tehlikeli!

Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu. Elmacıoğlu, ıspanağın piştiği gün yenmediği takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirtiyor. Elmacıoğlu, 'Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar' diyor. '+4 DERECENİN ÜSTÜNDE SAKLANDIĞINDA PİŞMİŞ YEMEKTE MİKROORGANİZMA GELİŞİR' Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın' diyor. Saklamanız gereken yemeği cam kapta buzdolabında +4 derecede saklayın. +4 derece bütün pişmiş yiyecekler için en ideal ısıdır. Üstüne çıktığınızda ısı artar, yemeklerde mikroorganizma gelişir.