Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı

Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrası yaptım. Daha önce kendi çocuğumun da başına gelmişti oradan biliyorum. İlk yardımı yapmaya başladım ve ikinci hamlede yiyecek boğazından dışarı çıktı. O sırada dışarı çıkardım çocuğu ve annesi çok panik halindeydi. O yüzden acile götürdük. Sonra durumundan haberdar olduk. Çok şükür sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bize bağışladı. Çocuğu olan tüm ailelerin bu ilk yardım yöntemini öğrenmesi gerekiyor; çünkü gerçekten hayat kurtarıyor" diye konuştu.