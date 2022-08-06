Planı olmayanlar dikkat! Hafta sonu rotanız Ege’de... Gezilecek yerlere bakmadan geçmeyin

MUĞLA- FETHİYE- KAYAKÖY

Muğla Fethiye'de bulunan Kayaköy, birbirinden farklı iki yerleşim yerinin birleşmesinden oluşuyor. Osmanlı'nın son dönemine kadar yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı bir kasaba olan Levissi ile 1512 yılından itibaren Oğuzların Kayı boyuna mensup Türkmenlerin yerleştiği Kayı Köy, günümüzde Kayaköy olarak tanınan bölgede yer alıyor. 1957 yılında yaşanan Fethiye depremi ile harabeye dönen, yamaçta sıralanan taş evler oldukça farklı bir atmosfer yaşatıyor. Sessiz ve terk edilmiş görüntüsüyle bölgeye gelenlerin ilgi odağı olan Kayaköy, Ege'nin en muhteşem duraklarından.