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Planı olmayanlar dikkat! Hafta sonu rotanız Ege'de... Gezilecek yerlere bakmadan geçmeyin
Planı olmayanlar dikkat! Hafta sonu rotanız Ege'de... Gezilecek yerlere bakmadan geçmeyin
Hafta sonu için plan yapmayanlar bu haber tam size göre... İzmir, Muğla, Çanakkale, Aydın ve Balıkesir'de nereye gidilmeli? Tatil için en ucuz semtler hangileri? Ege'de gezilmesi gereken yerler nereler? Hepsinin cevabı bu haberde. İşte bol seçenekli hafta sonu rotanız...
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 10:49
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:41
Yoğun geçen bir haftanın ardından hafta sonunuzu Ege'nin muhteşem şehirlerinde gezerek değerlendirebilirsiniz. 2 günde size muhteşem anlar yaşatacak,hem tarihi hem doğal güzellikleri açısından mutlaka görülmesi gereken yerleri bu haberde derledik. İşte detaylar...
AYDIN- SÖKE- DOĞANBEY
1924 yılında gerçekleştirilen mübadele ile Rumların terk ettiği Doğanbey Köyü, Türklerin de yaklaşık 2 km öteye taşınmasıyla adeta kaderine terk edilmiş. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin köydeki evleri restore edip, sokakları başta aşağıya yenilemesiyle Eski Doğanbey Köyü, ayağa tekrar ayağa kalkmış. Görkemli taş evleri ve sessiz sokaklarında tam anlamıyla huzurun bulunduğu köy, Söke ve Dilek Yarımadası'nın tam ortasında konumlanıyor. Huzurun hakim olduğu köy sizler için farklı bir deniyim olabilir.
ÇANAKKALE- ADATEPE
KAZ Dağları'nın batı yamacında, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda bulunan Adatepe köyü, bölgenin mimarisini yansıtan yüzü aşkın taş eviyle Kuzey Ege'nin en güzel köylerinden biri. Geçmişte 500 hanelik büyük bir köy olan Adatepe, zamanla nüfusunu kaybetse de halen cennetten bir köşe. Günümüzde farklı şehirlerden gelen birçok insan kalıcı olarak bu köye yerleşiyor. Restore edilen taş evleri ve tertemiz havasıyla görülmeye değer. Rahatlıkla hafta sonu gezi rotanıza ekleyebilirsiniz.
İZMİR- ÖDEMİŞ- BİRGİ
Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Birgi, zamanda yolculuk yapmak isteyenler için en güzel seçenekler arasında. Burada, kendinizi adeta zaman tünelinde hissedeceksiniz. Ödemiş'e 10 km uzaklıktaki Birgi, Tarihi Çakırağa Konağı ve Ulu Camii gibi eserlerle tanınıyor. 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Birgi, tarihi ahşap evleri ve daracık sokaklarıyla ziyaretçilerini derinden etkiliyor.
MUĞLA- FETHİYE- KAYAKÖY
Muğla Fethiye'de bulunan Kayaköy, birbirinden farklı iki yerleşim yerinin birleşmesinden oluşuyor. Osmanlı'nın son dönemine kadar yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı bir kasaba olan Levissi ile 1512 yılından itibaren Oğuzların Kayı boyuna mensup Türkmenlerin yerleştiği Kayı Köy, günümüzde Kayaköy olarak tanınan bölgede yer alıyor. 1957 yılında yaşanan Fethiye depremi ile harabeye dönen, yamaçta sıralanan taş evler oldukça farklı bir atmosfer yaşatıyor. Sessiz ve terk edilmiş görüntüsüyle bölgeye gelenlerin ilgi odağı olan Kayaköy, Ege'nin en muhteşem duraklarından.