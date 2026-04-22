Planlarınızı iptal etmeyin: İşte yağmurlu havada İzmir'de yapılacak 8 güzel şey
Yağmur İzmir'de hayatı durdurmaz, sadece ritmini değiştirir. Çarşıdan sahile, müzeden kahveye kadar İzmir'de yağmurlu günlere özel birçok keyifli alternatif var. İşte yağmurlu havada İzmir'de yapılacak 8 şey...
İzmir'de yağmur, diğer şehirlerde olduğu gibi hayatı tamamen durduran bir unsur değil. Su baskınları ve trafik sıkıntısı bir yana, İzmirliler yine de bu şehirde hayatın tadını çıkarmayı her daim başarıyor. Biz de sizin için birkaç alternatif derledik, işte yağmurlu havada İzmir'de yapılacak 8 güzel şey...
Mükemmel bir seyir keyfi. Yağmur sonrası şehir manzarası daha da etkileyici olur.
2- BOSTANLI SAHİLİNDE SAKİN BİR YÜRÜYÜŞ
Kalabalık azalır, şehir daha dingin hale gelir.
3- KONAK PİER'DE KISA BİR KAÇAMAK
Tarihi dokuda kapalı bir alan alternatifi.
4- İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ'Nİ GEZMEK
Yağmur, kültür planları için en iyi bahane.
5- KARŞIYAKA ÇARŞISI'NDA DOLAŞMAK
Yağmurda bile hareketli, ama daha keyifli.
6- EVDE BOYOZ + ÇAY KEYFİ YAPMAK
Listemizde ev kuşlarını da düşündük. Dışarı çıkmak istemeyenler için en İzmirli plan.
7- ALSANCAK'TA KÜÇÜK KAFELERE SIĞINMAK
Aman çok ıslanmadan... Dar sokaklarda yağmur sesi eşliğinde kahve içmek başka bir deneyim.
8- İZMİR SAAT KULESİ'NDE KISA BİR MOLA
Yağmurla birlikte meydan boşalır, şehrin en kalabalık noktası bile sakinleşir. Islanan taş zemin ve saat kulesinin silueti, İzmir'de yağmurlu günlerin en karakteristik görüntülerinden birini oluşturur.