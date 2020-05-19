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Haberler Galeri Polis memuru İzmir sokaklarını görüntüledi! İşte o muhteşem manzaralar!

Polis memuru İzmir sokaklarını görüntüledi! İşte o muhteşem manzaralar!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve 12 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilenen polis memuru Hacı Emre Polat arşivindeki İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi. Polat, birebir aynı kadrajı kullandığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafları görenler duygulandı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 09:17
Polis memuru İzmir sokaklarını görüntüledi! İşte o muhteşem manzaralar!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Basmane Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Hacı Emre Polat, yaklaşık 12 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Görevinden arta kalan zamanlarda manzara ve doğa fotoğrafları çeken Polat, oluşturduğu dijital arşivini de sosyal medyada kullanıcılarla paylaşıyor. Fotoğrafın içinde duygu yüklü kareleri barındırdığını söyleyen Polat, 'üçüncü gözüm' dediği fotoğraf makinesini yanından ayırmıyor. Polis memuru Polat, İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi.

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Polis memuru İzmir sokaklarını görüntüledi! İşte o muhteşem manzaralar!
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