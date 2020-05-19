Polis memuru İzmir sokaklarını görüntüledi! İşte o muhteşem manzaralar!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Basmane Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Hacı Emre Polat, yaklaşık 12 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Görevinden arta kalan zamanlarda manzara ve doğa fotoğrafları çeken Polat, oluşturduğu dijital arşivini de sosyal medyada kullanıcılarla paylaşıyor. Fotoğrafın içinde duygu yüklü kareleri barındırdığını söyleyen Polat, 'üçüncü gözüm' dediği fotoğraf makinesini yanından ayırmıyor. Polis memuru Polat, İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi.

