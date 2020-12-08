  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın aday toplamda 8 bin aday alınacağı duyurusun yapıldı. Başvuruda bulunacak olan adaylar başvuru şartları ve ücretini araştırıyor. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 10:52
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

POMEM başvurusunda bulunmak isteyen adayların araştırmaları yoğun olarak sürüyor. Peki POMEM başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?
POMEM başvuru şartları nelerdir? 27. dönem POMEM nasıl başvuru yapılır?

POMEM BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında!
Kulucahisar fethinin ardından Osman Bey yol ayrımında!
  • SON DAKİKA