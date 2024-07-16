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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 31. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
31 dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi belli mi? soruları araştırılıyor. Peki 31. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman? Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:19Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:19
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplamda 7500 polis alımı gerçekleştirilecek. POMEM mülakat sınavına ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 31. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih belli oldu mu? İşte yanıtı...
31. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ BİLGİSİ 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır.
31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK? Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.