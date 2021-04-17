Çok sevilen ve sofralarda sıkça yer verilen Hünkar Beğendi, eskilerden günümüze kadar ulaşan bir lezzettir. Hem lezzetli hem de pratik Hünkar Beğendi tarifi ile siz de misafirlerinize güzel sunumlar yapabilirsiniz. Saray ve halk mutfaklarında da pişen Hünkar Beğendi yemeğinin kolay tarifini haberimizde derledik. Hünkar Beğendi tarifi ile tadı damağınızda kalacak bir yemek pişirebilirsiniz. İstanbul'da neredeyse her semtte bulunan bostanlar, taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamış, nüfus arttıkça çevre illerden, deniz ticareti geliştikçe diğer ülkelerden de sebze ve meyveler gelmiştir. Hindistan'dan Afrika'ya oradan da Avrupa'ya yayıldığı bilinen patlıcanın Osmanlı mutfaklarına 16. Yüzyılda girişiyle İstanbul Saray ve halk mutfağında çeşit çeşit patlıcan yemeği sofralara süslemiş, o dönemlerden günümüze kadar yeni tarifler keşfedilerek yaklaşık 300'e yakın patlıcan yemeği yapılmıştır. Osmanlı döneminde 'badincan' denen patlıcan ile İstanbul mutfağında çok bilinen tarifler dışında yahni, pilav, gömme, çöp kebabı, çorba, kavurma, köfte, külleme, çığırtma, kızartma, turşu, islim kebabı, güveç, pilaki vb. yemekler yapılmıştır. Rivayete göre Sultan Abdülaziz döneminde, Dolmabahçe Sarayı'na konuk olarak gelen Fransız Kraliçesi çeşitli ikramların arasında bu yemeği o kadar sevmiş ki kendisine kaldığı süre boyunca birkaç kere bu yemek pişirilmiş. O zamanlar sıkça pişirilmesinden ve Kraliçenin sevmesinden olsa gerek bu yemeğin adına Hünkar Beğendi denmiş. O dönemlerde Hünkar Beğendi'de patlıcanın has kokusunu ve tadını almak için baharat kullanılmamış ancak zaman içerisinde baharat ve kaşar peyniri bu yemeğe ilave edilmiştir. Malzemeler: Yapılışı: Kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun, azar azar sütü koyun. Güzelce karıştırarak pişirip beşamel sos yapın. Beşamel sosu yedire yedire ezdiğiniz patlıcana karıştırın, tuzu eksikse tuz ilave edin. İstediğiniz et ürününün yanında servis yapın. Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları/İstanbul'un 100 Lezzeti-Nilgün Tatlı