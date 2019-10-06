Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Kraliyet Ailesi'nin istenmeyen geliniydi Prenses Diana... 1981 yılında Prens Charles ile evlendikten sonra hayatı komple değişti... Diana'nın evliliği, hayatı ve ölümü hala tüm dünyada merak ediliyor. 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken hayatını kaybetmesine neden olan olaylar hala aydınlatılamazken, Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Angela Rippo'dan yıllar sonra gelen itiraflar, yaşananları açıklar türden oldu. İşte Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen gündeme bomba gibi düşen o itiraflar...