Pul biber kullananlar dikkat! Sağlınızı tehlikeye atmayın

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar...