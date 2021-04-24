Ramazan ayında çekilecek tesbihler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyenler Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirleri merak ediyor. İşte Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri ...
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:41Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:45
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Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler?
Ramazan ayı zikirleri ve tesbileri merakla araştırılıyor. Bu mübarek ayı dolu dolu ibadet yaparak geçirmek isteyenler çekilmesi gereken tesbihleri merak ediyor. İşte Ramazan ayında çekilmesi gereken tesbih ve zikirler...
Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.
Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.
Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler?
Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler?
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler?
HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI
Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."