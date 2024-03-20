Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tarihi...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;



Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik." dedi.