Ramazan’ın son cuması okunacak dualar neler? Araf Suresi 10. Ayet ve Sad Suresi 54. ayet...

RAMAZANIN SON CUMASI CÜZDAN DUASI

Halk arasında Cüzdan duası ismini almış Araf Suresi 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti, Ramazan bitmeden hemen önce son Cuma gününde okunuyor.

Herhangi bir dini kaynağı olmamakla birlikte bolluk ve bereket getirdiğinden dolayı cüzdan ismini alan bu ayetler arasından Araf Suresi asıl cüzdan duası denilen ayettir. Ancak bazı kaynaklar buna Sad suresi ayetinin eklenmesini daha faydalı bulmuştur.