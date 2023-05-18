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Haberler Galeri Red Kit'teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Red Kit'teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Red Kit'te bunlardan sadece bir tanesi. İşte en çok izlenen çizgi filmlerden biri olan Red Kit'teki gizli mesajlar...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:11
Red Kit’teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?

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Red Kit’teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Çizgi roman döneminin en önemli tiplerinden olan Red Kid, bugün hem dünyada hem Türkiye'de orta kuşak tarafından çok yakından tanınıyor.

Red Kit’teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Red Kit, gölgesinden daha hızlı silah çeken bir kovboydur. Devamlı yakalamaya çalıştığı, kötü karakterler ise Dalton Kardeşler'dir.

Red Kit’teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Yüzeysel kandırmacaya inanacak olursak, bu çizgi film hakkında şunu söyleyeceklerdir; Kötülük ve kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Aslında o kadar yüzeysel değil.

Red Kit’teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var

Büyük tartışmalar sonucu, çizerleri Red Kit'in ağzındaki sigarayı bir zaman sonra ot parçasına çevirdiler.

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