HaberlerGaleriRed Kit'teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var
Red Kit'teki asıl mesajı biliyor muydunuz? Gizlenmiş mesajlar var
Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Red Kit'te bunlardan sadece bir tanesi. İşte en çok izlenen çizgi filmlerden biri olan Red Kit'teki gizli mesajlar...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:05Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:11
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?