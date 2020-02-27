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Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

Müslümanlar için en kutsal günlerden biri olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Milyonlarca Müslüman bugün ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın edecek. Sevdiklerine bu özel günde Kandil mesajı göndermek isteyenler 'Regaip Kandili mesajları' araması yapıyor. İşte Regaip Kandili mesajları....

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:57
Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

KANDİL MESAJLARI 2020

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

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Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Regaip Kandili mesajları! 2020 Resimli Regaip Kandili mesajları...

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Günlük burç yorumları - 27 Şubat Perşembe
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