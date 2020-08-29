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Haberler Galeri Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Yıllık üretim miktarı 700 bin tona yaklaşan Çanakkale domatesi, hem üreticiye hem de mevsimlik işçilere ekmek kapısı oluyor. Rengi ve kokusuyla dikkat çeken Çanakkale domatesi lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra topraklarından alıyor.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:46
Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor.

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Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Temmuz ayında toplanmaya başlayıp, kasım ayı sonuna kadar hasat edilen ve raf ömrü uzun olan Çanakkale domatesi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor.

Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Yıllık üretim miktarı 700 bin tona yaklaşan Çanakkale domatesi, hem üreticiye hem de mevsimlik işçilere ekmek kapısı olurken, sofralarda ise tüketiciye ayrı bir lezzet sunuyor.

Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Çanakkale'de her yıl bir kısmı sofralık bir kısmı da salçalık olmak üzere 80 ile 100 bin dönüm arasındaki araziye, domates dikimi yapılıyor. Yılda 500 ile 700 bin ton arasında domates üretiliyor.

Rengiyle, kokusuyla, tadıyla bambaşka! İşte Çanakkale domatesinin lezzet sırrı

Çanakkale domatesi denince akla ilk Kumkale Ovası gelse de bugünlerde Çanakkale'nin her köşesinde orta turfanda ürünün hasadı devam ediyor.

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