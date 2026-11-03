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Haberler Galeri Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

İnsanların karşılarına çıkan görsellerde ilk fark ettikleri detaylar, algı biçimleri ve düşünce dünyaları hakkında ilgi çekici ipuçları sunuyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kişilik testi, bilinçaltınızın öne çıkardığı ayrıntıları keşfetmenizi sağlıyor. Peki, görsele ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Seçiminiz kişiliğiniz hakkında hangi mesajları veriyor? İşte merak uyandıran bilinçaltı testi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...

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Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Pek de gördüğünüz 'şey' değilmiş!

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

İşte bir başka örnek daha...

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!
Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Patlama ve yan yana iki el (Bazı insanlar bu resimde ikiden fazla figür görüyor)

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz.Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var.Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var.Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Kedi
Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Köpek
Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

Aslan
Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

Resimde ilk ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

At
Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.