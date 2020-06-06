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Haberler Galeri Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Zeka ve karakter testleri sosyal medyada oldukça rağbet gören testlerin başında geliyor. Aşağıda yer alan resimlerde de bazı hatalar yer alıyor. Peki siz bu hataları ne kadar sürede bulabileceksiniz?

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 17:45
Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

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Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

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