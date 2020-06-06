Resimdeki hatayı bulabildiniz mi?

Zeka ve karakter testleri sosyal medyada oldukça rağbet gören testlerin başında geliyor. Aşağıda yer alan resimlerde de bazı hatalar yer alıyor. Peki siz bu hataları ne kadar sürede bulabileceksiniz? Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun. Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde? Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun. Kamp alanında yanlış bir şeyler var... Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede? Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var... Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.